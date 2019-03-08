Бен-Арфа: Эмери совсем не изменился, меня смешило его поведение во время матча

Полузащитник «Ренна» Атем Бен-Арфа после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (3:1) высказался о встрече с главным тренером «канониров» Унаи Эмери, с которым он ранее конфликтовал в ходе работы в «Пари Сен-Жермен».



«Принёс ли мне результат удовлетворение из-за противостояния с Эмери? Нет, моей мотивацией была победа и комфортное преимущество перед ответным матчем. Я думал только об этом. Но я увидел всё того же Эмери. Он был взволнованным, как всегда. Я несколько раз бросал на него взгляд, и его поведение немного смешило меня. Он совсем не изменился.



Перед матчем я сказал друзьям, что «Ренн» выиграет со счётом 3:1 или 4:1. Нам не удалось забить четвёртый гол, но мой прогноз оказался верным», — цитирует Бен-Арфа The Guardian.

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