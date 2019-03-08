Иско извинился перед игроками «Реала» за отказ ехать с ними на матч с «Аяксом»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско обратился к партнёрам по команде в ходе собрания накануне, 7 марта.



Как сообщает Marca, хавбек принёс команде извинения за поведение перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4), по итогу которого «сливочные» выбыли из розыгрыша турнира. Иско признал, что поступил неправильно, отказавшись ехать с партнёрами на автобусе на стадион после того, как узнал о своём непопадании в заявку на игру. В своё оправдание хавбек сказал, что такое поведение связано с конфликтом с главным тренером Сантьяго Солари.



Остальное время встречи заняла речь защитника и капитана «Реала» Серхио Рамоса, который, как и другие футболисты «Королевского клуба», остался недовольным действиями Иско. Рамос выразил мнение, что интересы команды стоят выше отдельных игроков.