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Иско извинился перед игроками «Реала» за отказ ехать с ними на матч с «Аяксом»

Иско извинился перед игроками «Реала» за отказ ехать с ними на матч с «Аяксом»
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Иско обратился к партнёрам по команде в ходе собрания накануне, 7 марта.

Как сообщает Marca, хавбек принёс команде извинения за поведение перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4), по итогу которого «сливочные» выбыли из розыгрыша турнира. Иско признал, что поступил неправильно, отказавшись ехать с партнёрами на автобусе на стадион после того, как узнал о своём непопадании в заявку на игру. В своё оправдание хавбек сказал, что такое поведение связано с конфликтом с главным тренером Сантьяго Солари.

Остальное время встречи заняла речь защитника и капитана «Реала» Серхио Рамоса, который, как и другие футболисты «Королевского клуба», остался недовольным действиями Иско. Рамос выразил мнение, что интересы команды стоят выше отдельных игроков.

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