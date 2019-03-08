«Крылья Советов» и «Енисей» не выявили победителя в матче молодёжного первенства

В 19-м туре молодёжного первенства России «Крылья Советов» принимали «Енисей». Матч состоялся на стадионе «Металлург» в Самаре и завершился со счётом 1:1.



Хозяевам удалось отметиться быстрым голом – уже на 14-й минуте свою команду вперёд вывел защитник Александр Нестеров. Уже во втором тайме, на 57-й минуте, гости сумели восстановить равенство благодаря точному удару полузащитника Тимура Сахарова с пенальти. До конца встречи ни одной из команд так и не удалось вырвать победу.



«Крылья Советов» после этого матча остались на восьмом месте в турнирной таблице молодёжного первенства с 29 очками в активе. «Енисей» (13) расположился на 13-й строчке. С положением других команд в таблице соревнования можно на «Чемпионате».