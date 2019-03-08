Джеррард: рана от упущенного титула в сезоне-2013/14 до сих пор открыта

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что упущенный титул АПЛ в сезоне-2013/14 он до сих пор вспоминает с большим разочарованием.



«Эта рана открыта с того самого момента, как я её получил. Я не уверен, что эта боль пройдёт, потому что я не могу изменить то, что я уже испытал. Но это не влияет на мои чувства по поводу нынешней ситуации в „Ливерпуле“. Некоторые из футболистов до сих пор являются моими друзьями. Я вижу, что у них есть сейчас поддержка, благодаря которой я был готов делать что-то невозможное. Я надеюсь, что ради себя и ради меня как болельщика они смогут добиться успеха в Премьер-Лиге. Хотя при этом ни я, ни моя рана не будем чувствовать себя от этого как-то иначе», — цитирует Джеррарда ESPN.