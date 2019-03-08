Скалони — о возвращении Месси в сборную: Лео увидел, что команда выросла

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал решение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси вернуться в национальную команду после полугодового перерыва. Напомним, форвард не выходил на поле в составе сборной после чемпионата мира—2018.



«Чемпионат мира стал большим разочарованием для Аргентины и особенно для Месси. В первых шести матчах при мне Лео решил не участвовать. Спустя некоторое время он увидел, что команда выросла, понаблюдал за нашим игровым стилем. Теперь он хочет ещё раз попробовать себя в сборной. Мы можем лишь поприветствовать это решение.



Он проводит много матчей, и многие игроки в таких случаях предпочитают взять паузу. Лео же решил приехать в сборную. Решение о его участии буду принимать я. Глупо рассуждать, сыграет он в одном матче или в двух, когда до игр ещё 15 дней», — цитирует Скалони Goal.com.

Месси впервые после чемпионата мира—2018 был вызван в сборную Аргентины