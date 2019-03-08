УЕФА на своём сайте опубликовала отчёт о решениях судей в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые прошли на этой неделе. В частности, организация разобрала эпизод перед третьим голом «Аякса» в ворота «Реала», в котором мяч практически покинул пределы поля.
«Бригада VAR тщательно изучила все доступные изображения и повторы, снятые с разных углов. Ни один не дал неоспоримого доказательства, что мяч полностью вышел за пределы поля. Ассистент рефери, который занимал оптимальную позицию, также подтвердил, что мяч полностью не пересёк боковую линию. Поэтому просмотр у бровки не потребовался. Следовательно, рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол», — говорится в заявлении УЕФА.
«Аякс», одержав победу в ответном матче с «Реалом» со счётом 4:1, вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «сливочных».
УЕФА: судья правильно засчитал третий гол «Аякса», повтор не показал аута