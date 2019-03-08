ЦСКА победил «Рубин» и укрепил лидерство в молодёжном первенстве

Сегодня, 8 марта, в рамках 19-го тура молодёжного первенства России московский ЦСКА принимал на своём поле «Рубин». Хозяева поля добились убедительной победы со счётом 3:0.

В составе «армейской» команды голами отметились защитники Александр Сильянов и Иван Захаров с пенальти, а также полузащитник Наяир Тикнизян.

После победы у ЦСКА стало в активе 46 очков — с этим показателем столичная команда уверенно занимает первое место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Армейцы» на 11 очков опережают идущий на втором месте «Спартак», у которого на одну сыгранную игру меньше.

«Рубин» с 24 баллами продолжает занимать 10-ю строчку в первенстве. Полностью таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».