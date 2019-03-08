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Хохлов: «Спартак» Кононова отличается от команды Карреры

Хохлов: «Спартак» Кононова отличается от команды Карреры
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением об изменениях, произошедших в игре «Спартака», с которым бело-голубым предстоит встретиться в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Есть ли различия между нынешним «Спартаком» и командой Карреры? Есть. Мне бы не хотелось их называть. Если мы собираемся использовать некие моменты, то зачем мне о них говорить перед игрой? Мы проанализировали матчи «Спартака» – как на сборах, так и встречу с «Краснодаром». Естественное, какие-то моменты для себя отмечаешь, на чём-то акцентируешь больше внимания. Это нормальный процесс», — цитирует Хохлова «Российская газета».

Матч «Динамо» – «Спартак» состоится 10 марта на «Арене Химки» и начнётся в 19:00 мск.

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