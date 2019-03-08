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Игроки «Вильярреала» и «Валенсии» попали в команду недели в Лиге Европы

Игроки «Вильярреала» и «Валенсии» попали в команду недели в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена футболистов, вошедших в символическую команду недели в Лиге Европы.

В числе лучших игроков первых матчей 1/8 финала турнира оказались представители испанских клубов «Вильярреал» и «Валенсия», которые в своих матчах победили «Зенит» и «Краснодар» соответственно.

Команда недели в Лиге Европы: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Давиде Дзаппакоста, Давид Луис (оба – «Челси»), Калиду Кулибали, Марио Руй (оба – «Наполи»), Педро Родригес («Челси»), Мануэль Морланес («Вильерреал»), Фабиан Руис («Наполи»), Атем Бен-Арфа («Ренн»), Родриго Морено («Валенсия»), Херар Морено («Вильярреал»).

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 14 марта. С результатами первых встреч и турнирной сеткой можно ознакомиться на «Чемпионате».

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