Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи покинул свой пост, сообщает пресс-служба итальянского клуба. Испанец проработал в стане римлян два года.
Руководство «волков» договорилось о досрочном расторжении контракта со специалистом. Новым спортивным директором клуба назначен Фредерик Массара.
Ранее в СМИ сообщалось, что Мончи продолжит карьеру в лондонском «Арсенале», так как у него нет причин оставаться в Риме. Испанец поругался с фанатами клуба, которые оскорбляли его в аэропорту на обратном пути из Португалии после ответного матча с «Порту» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также не стал общаться с прессой ни до, ни после встречи.
Ранее пост главного тренера «Ромы» покинул Эусебио Ди Франческо. Решение об увольнении было принято после вылета команды из Лиги чемпионов.
«Рома» объявила об уходе Мончи