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«Рома» объявила об уходе Мончи

«Рома» объявила об уходе Мончи
Футбол / Италия

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи покинул свой пост, сообщает пресс-служба итальянского клуба. Испанец проработал в стане римлян два года.

Руководство «волков» договорилось о досрочном расторжении контракта со специалистом. Новым спортивным директором клуба назначен Фредерик Массара.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мончи продолжит карьеру в лондонском «Арсенале», так как у него нет причин оставаться в Риме. Испанец поругался с фанатами клуба, которые оскорбляли его в аэропорту на обратном пути из Португалии после ответного матча с «Порту» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также не стал общаться с прессой ни до, ни после встречи.

Ранее пост главного тренера «Ромы» покинул Эусебио Ди Франческо. Решение об увольнении было принято после вылета команды из Лиги чемпионов.

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