Гвардиола признан лучшим тренером февраля в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером февраля в чемпионате Англии. Об этом сообщил официальный «твиттер» английской Премьер-лиги.

Отметим, что под руководством 48-летнего специалиста его команда смогла одержать шесть побед в шести матчах прошедшего месяца. В итоге «Манчестер Сити» смог обойти в турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» и выйти на чистое первое место.

Кроме того в феврале «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Челси». Основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти подопечные Гвардиолы оказались сильнее со счётом 4:3. Таким образом, Гвардиола выиграл четвёртый трофей с «Манчестер Сити», а всего в карьере их у него стало 25.