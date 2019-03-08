Руководство мадридского «Реала» приняло окончательное решение отправить в отставку главного тренера команды Сантьяго Солари, сообщает ESPN.
По информации издания, увольнение аргентинца связано с сенсационным вылетом «сливочных» из Лиги чемпионов, в которой они становились победителями в четырёх из пяти последних сезонах.
Главными претендентами на пост наставника «Реала» в настоящий момент являются Зинедин Зидан и Жозе Моуринью, ранее уже тренировавшие мадридскую команду. Оба специалиста пребывают без работы и смогут возглавить «Реал» в любой момент. При этом уточняется, что наиболее вероятным преемником Солари является португалец.
«Реал» за последнюю неделю успел дважды проиграть «Барселоне», вылетев из Кубка Испании и сократив свои шансы на победу в чемпионате страны, а также потерпел поражение в матче с «Аяксом».
Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images
«Реал» решил уволить Солари, основной вариант на замену — Моуринью