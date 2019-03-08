«Атлетик» Б — «Эспаньол»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 8 марта, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 27-го тура испанской Примеры «Атлетик» Б — «Эспаньол». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Его ассистентами назначены Сесар Гарсия Фернандес и Альфредо Родригес. Резервный судья — Мигель Сесма Эспиноса.

«Атлетик» после 26 сыгранных туров занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 33 очка. «Эспаньол» с 33 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

В матче первого круга с участием этих команд победу одержал «Эспаньол». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Прямая видеотрансляция матча «Атлетик» Б —«Эспаньол» на «Чемпионате»