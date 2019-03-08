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Инс: на месте Сульшера в «МЮ» тоже бы постарался вернуть улыбки игроков

Инс: на месте Сульшера в «МЮ» тоже бы постарался вернуть улыбки игроков
Футбол / Англия

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс прокомментировал собственные слова в отношении исполняющего обязанности главного тренера английского клуба Уле-Гуннара Сульшера. Ранее Инс заявил, что «любой специалист мог бы сделать в команде то же самое, что и Сульшер».

«Когда я говорил, что любой мог бы выполнить работу, которую делает Уле, я имел в виду не абсолютно любого человека. Слова были вырваны из контекста. Я говорил о таких людях, как Марк Хьюз или Стив Брюс, которые имеют отношение к «Манчестер Юнайтед», знают эту команду, её дух.

Сульшер возглавил «Юнайтед» в тот момент, когда футболисты находились в тяжёлой ситуации. Они были несчастливы, не играли в тот футбол, в который хотели. Если бы я возглавил «Манчестер Юнайтед», поступил бы так же, как и Уле. Постарался бы вернуть улыбки на лица игроков, чтобы они снова наслаждались тренировками и матчами.

Уле помог довольно удобный календарь, когда «Манчестер Юнайтед» играл с довольно слабыми командами. Но сейчас мы видим, что он вывел команду на совершенно другой уровень. Команда становится всё лучше и лучше! И мне это безумно нравится, я счастлив», — цитирует Инса Talk Sport.

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