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«ПСЖ» намерен купить Облака

«ПСЖ» намерен купить Облака
Футбол / Испания

Руководство «ПСЖ» планирует добавить несколько звёздных игроков в состав команды предстоящим летом. Одной из трансферных целей действующих чемпионов Франции является голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак, сообщает Marca.

Агент Облака продолжает вести переговоры с «Атлетико» о продлении контракта до 2021 года, но даже если вратарь заключит соглашение с клубом, «ПСЖ» всё равно попытается его приобрести.

Облак выступает за мадридскую команду с 2014 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры словенец пропустил 17 голов в 26 встречах.

«ПСЖ», набрав 71 очко, возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. На этой неделе парижская команда вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, потерпев на своём поле поражение в ответном матче 1/8 финала с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Первая встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу французского клуба.

Облак близок к продлению контракта с «Атлетико» с зарплатой € 10-12 млн в год
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