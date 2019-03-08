Сульшер: Рашфорд может стать легендой «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что форвард Маркус Рашфорд может превратиться в легенду клуба. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» Рашфорд на последних минутах реализовал пенальти и вывел свою команду в четвертьфинал турнира. В 159 матчах он забил 43 мяча.

«Мы все знаем легенд «Манчестер Юнайтед», людей, которые долго играли за этот клуб. Было бы здорово, если бы Рашфорд присоединился к ним. Всё зависит от него и от нас. Если он продолжит так играть и будет оставаться в команде, то всё возможно.

Я говорю Маркусу, что ему стоит брать пример с Ромелу Лукаку. После тренировок Ром постоянно остаётся, чтобы работать над завершением.

У Рашфорда превосходный удар, он может забивать голы топ-уровня. Но ему нужно забивать больше мячей из пределов штрафной, нужно поработать на этом. Необходимо добавить в движении в пределах штрафной, тогда он будет забивать на пять — десять мячей больше», — цитирует Сульшера The Sun.