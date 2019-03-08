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Моуринью: Сульшер и тен Хаг — главные герои недели в Лиге чемпионов

Моуринью: Сульшер и тен Хаг — главные герои недели в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал главных героев недели в Лиге чемпионов.

«Сначала я склонялся к кандидатуре Тадича, который потрясающе сыграл с «Реалом». Но затем решил отметить двух главных тренеров — Эрика тен Хага и Уле-Гуннара Сульшера. «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» показали отличные результаты, за что стоит поблагодарить их наставников. Прежде всего хотел бы отметить тактическую подготовку и командный дух амстердамцев, а также веру в себя и храбрость «красных дьяволов», — приводит слова Моуринью «RT на русском».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ» на выезде со счётом 3:1. «Аякс» пробился в следующий раунд благодаря победе в гостевом матче с «Реалом» — 4:1.

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