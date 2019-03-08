Фабрегас: «Манчестер Юнайтед» заслужил победу над «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1). Фабрегас не согласился с Жулио Баптистой, который ранее назвал эту победу случайной.

«Каждая команда должна использовать собственные сильные стороны. У «Манчестер Юнайтед» не было как минимум восьми очень важных игроков, которые выбыли из-за травм. В последние 20 минут игры «Манчестер Юнайтед» пришлось задействовать футболистов из академии, ведь никого больше не было. Повезло ли гостям? Да, но они заслужили это, потому что бились и верили до самого конца», — цитирует Фабрегаса Four-Four-Two.

«Манчестер Юнайтед» уступил в первом матче со счётом 0:2, но гостевая победа позволила англичанам выйти в следующий раунд турнира.