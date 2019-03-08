Почеттино: конечно, я бы хотел когда-нибудь вернуться в Испанию

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино заявил, что хотел бы однажды вернуться в Испанию, где он работал до назначения в лондонский клуб. Почеттино СМИ называют одним из претендентов на должность главного тренера мадридского «Реала», который пока ещё возглавляет Сантьяго Солари.

«Мои взаимоотношения с Испанией всегда будут великолепными. Я бы хотел вернуться однажды, поставить футбол, который приносит победы и радует болельщиков.

Интерес со стороны «Реала»? Я смотрю на это положительно. Значит, там заметили, что мы что-то делаем правильно.

Кейн — в «Реале»? Я не буду отвечать на этот вопрос, иначе президент «Тоттенхэма» будет очень недоволен. Хотя, возможно, он бы отнёсся к этому нормально. Гари для меня как сын. Он стал известен в «Тоттенхэме», превратился в одного из лучших форвардов мира», — сказал Почеттино в интервью RTVE.