Клопп: Салах не забивает? Это совершенно нормально

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о безголевой серии нападающего команды Мохамеда Салаха.

Салах не забил ни одного мяча в последних четырёх встречах.

«Если вы нападающий или игрок, нацеленный на атаку, у вас есть моменты, которые можно реализовать. Будучи тренером, я уже давно привык к тому, что футболисты забивают не всегда.

У Салаха невероятная статистика. Благодаря его голам мы оказались там, где находимся сейчас. Конечно, не один Мохамед повлиял на это, но он внёс большой вклад.

Мы не говорили с ним о серии без голов, поскольку это совершенно нормально. Даже в очень сложном матче с «Эвертоном» у нас было четыре или пять хороших моментов», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.