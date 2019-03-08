«Бавария» планирует выкупить Хамеса у «Реала»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, скорее всего, продолжит выступать за мюнхенский клуб после нынешнего сезона. Руководство действующих чемпионов Германии планирует выкупить колумбийца у мадридского «Реала», сообщает Goal.

Сейчас Хамес играет за «Баварию» на правах аренды. По окончании этой кампании мюнхенцы могут воспользоваться опцией, чтобы выкупить хавбека у «сливочных» за фиксированную сумму, которая составляет € 42 млн.

Родригес защищает цвета «Баварии» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах.

«Бавария», набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Завтра, 9 марта, команда Нико Ковача на своём поле проведёт встречу 25-го тура с «Вольфсбургом», начало — в 17:30 мск.