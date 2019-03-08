Гиггз — о результатах Сульшера в «МЮ»: это просто фантастика!

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз признался, что он восхищён результатами работы исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

«Это просто фантастика. Никто, наверное, даже не мечтал, что клуб начнёт так играть под его руководством. Отличные результаты, было только одно поражение от «ПСЖ». В то же время «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Ливерпулем», «Челси», «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». В этих матчах клуб так и никто не победил. Удивительно то, какого прогресса ему удалось достичь за столь короткое время.

В «Манчестер Юнайтед» у тренера должны быть стабильные результаты. Сложно каждую неделю давать такой результат.

Но начало тренерской карьеры в «МЮ» у Сульшера получилось превосходным. Надеюсь, он получит эту должность на постоянной основе. Но в АПЛ будет сложно.

В «Манчестер Юнайтед» за 25 лет все привыкли к тому, что клуб должен побеждать. Также важно играть в привлекательный футбол, привлекать молодых игроков, сочетать их с известными футболистами, большими именами, которые приходят в клуб. Сейчас все счастливы, это очевидно», — приводит слова Гиггза Goal.