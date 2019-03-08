Ковач: «Бавария» может выиграть все турниры, но нужно приложить максимум усилий

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Коавач дал комментарий перед домашней встречей 25-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом».

«В турнирной таблице Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией» сейчас тонкая грань. В матче с «Вольфсбургом» мы должны выполнить домашнюю работу, в противном случае наши усилия будут напрасны.

После того, как мы сравнялись с дортмундцами, у игроков как будто выросли крылья. Чувствую это каждый день на тренировках и вижу в движениях своих футболистов.

Мы вышли на финишную прямую. Впереди ещё три месяца, в течение которых мы можем выиграть всё, но для этого команда должна приложить максимум усилий», — приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенцев.

Игра «Бавария» — «Вольфсбург» состоится завтра, 9 марта, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнётся в 17:30 мск.