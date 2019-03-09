Фред: матч с «ПСЖ» — мой лучший момент с тех пор, как я перешёл в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес сказал, что всем доволен в английском клубе. 6 марта бразилец помог «красным дьяволам» одержать победу со счётом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», которая позволила его команде выйти в следующий раунд турнира.

«Матч с «ПСЖ» стал для меня лучшим моментом с тех пор, как я перешёл в «МЮ». Чувствую, что сыграл хорошо. Впервые за долгое время я провёл две встречи кряду. Я очень счастлив. Хочу продолжать хорошо играть и выходить на поле.

Было тяжело, когда я не играл несколько месяцев. В моей голове было много мыслей. Уле-Гуннар Сульшер очень помог мне. Мы много говорим. Майкл Кэррик тоже часто со мной разговаривает. Они помогли мне успокоиться.

Мне доверяют, и я чувствую это доверие. Считаю, что тренерский штаб был прав, доверяя мне, поскольку в матче с «ПСЖ» я показал, что способен хорошо играть против лучших команд в мире.

Я очень и очень счастлив в «Манчестер Юнайтед». Моя уверенность растёт», — приводит слова 26-летнего бразильца ESPN GB.

Фред перешёл в «МЮ» из донецкого «Шахтёра» летом 2018 года.