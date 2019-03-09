Паулу Соуза стал главным тренером «Бордо»

Известный португальский специалист Паулу Соуза назначен на пост главного тренера «Бордо». Жирондинцы подписали с Соузой контракт сроком на 4 года.

Ранее португалец тренировал такие известные клубы, как «Куинз Парк Рейнджерс», «Суонси Сити», «Лестер Сити», «Видеотон», «Маккаби» Т-А, «Базель» и «Фиорентина»». Последним клубом, который возглавлял Соуза, был китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Напомним, прежний наставник команды Рикардо Гомес был отправлен в отставку в феврале из-за неудовлетворительных результатов. После 27 туров французский клуб с 32 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Фото также доступно в официальном «твиттере» «Бордо».