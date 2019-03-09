«Енисей» вернёт потерянную форму и бутсы для матча с «Крыльями» рано утром

Пресс-атташе ФК «Енисей» Станислав Меркис сообщил, что красноярские футболисты, прилетевшие в Самару на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» без формы и бутс, получат экипировку сегодня, 9 марта. Ранее стало известно, что «Аэрофлот» не довёз багаж до места назначения.

Матч 19-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Енисей» состоится завтра, 9 марта. Начало — в 14:00 мск.

«Енисей» с 11 набранными очками в 18 турах замыкает турнирную таблицу РПЛ. «Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают 13-е место. От 12-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в РПЛ, самарцев отделяют четыре очка.

В матче первого круга, проходившего в Тюмени, победу со счётом 1:0 одержал «Енисей». Единственный мяч в той встрече в первом тайме забил Михаил Костюков.