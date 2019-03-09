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Балотелли заявил о желании продлить контракт с «Марселем»

Балотелли заявил о желании продлить контракт с «Марселем»
Футбол / Франция

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли выразил желание продлить контракт с клубом.

«Истина заключается в том, что мой контракт заканчивается в конце сезона. Сказал своему агенту, что я здесь в порядке. Я хочу остаться», — приводит слова Балотелли La Provence.

Балотелли перешёл в «Марсель» в зимнее трансферное окно из «Ниццы». В составе провансальцев 28-летний нападающий успел принять участие в 6 матчах чемпионата Франции, в которых записал на свой счёт 4 гола. Всего в активе итальянца 4 мяча и 1 результативная передача в 16 встречах нынешнего розыгрыша Лиги 1.

«Марсель» набрал 44 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. В следующем туре провансальцы дома сыграют с «Ниццей».

Балотелли: всякий раз, когда я что-то делаю, это распространяется по всему миру!
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