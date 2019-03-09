Аллегри: вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов не станет провалом

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что вылет команды из Лиги чемпионов не станет катастрофой.



«С тех пор как пришёл в „Ювентус“, победа в Лиге чемпионов всегда была нашей целью. Но если люди говорят, что вылет из турнира выведет „Ювентус“ из строя, станет провалом, это неверно. Общий уровень Лиги чемпионов вырос. В матче с „Атлетико“ сделаем всё возможное. Если пройдём дальше, будет здорово, но если нет, то попробуем ещё раз в следующем году.



В каждом сезоне мы выходили в плей-офф, поэтому посмотрим, что произойдёт. Помню, как в моем первом сезоне мы играли с „Мальмё“, тогда некоторые были белыми, как простыня, от страха. Даже если хочу слышать обратное, если „Ювентус“ вылетит, это не будет провалом. Нахожу это смешным. В теории мы уже выиграли два трофея в этом сезоне», — приводит слова Аллегри Football Italia.