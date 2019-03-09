Недвед: обсудим с Аллегри будущее в «Ювентусе» после окончания сезона

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сообщит, что решение о будущем главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри будет принято по окончании сезона.

«Между тренером и президентом, а также остальными руководителями клуба налажена отличная связь. Аллегри встречался с президентом, чтобы обсудить различные вопросы. Но решение о будущем будет приниматься по окончании сезона. Тогда мы сядем и всё обсудим», — приводит слова Недведа Football Italia.

Ранее сообщалось, что после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Атлетико» (0:2) Аллегри хотел подать в отставку.

Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году. С тех пор туринцы четырежды становились чемпионами Италии и дважды выходили в финал Лиги чемпионов.