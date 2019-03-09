«Крылья Советов» — «Енисей»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» – «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» – «Енисей» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Ассистентами главного судьи станут Александр Кудрявцев и Владимир Миневич. В роли резервного рефери выступит Василий Казарцев.



«Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (11) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.