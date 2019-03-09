ЦСКА — «Рубин»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 9 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионате» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Рубин» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Алексей Лунёв и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступит Владимир Москалёв.

ЦСКА набрал 30 очков в 18 турах. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (28) — на шестом месте.