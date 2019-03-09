Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — Рубин. Российская Премьер-лига. 19 тур
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА — «Рубин»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

ЦСКА — «Рубин»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 9 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионате» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Рубин» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Алексей Лунёв и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступит Владимир Москалёв.

ЦСКА набрал 30 очков в 18 турах. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (28) — на шестом месте.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
09 марта 2019, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Рубин
Казань
 Купить билеты
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент