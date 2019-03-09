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Мончи: ещё не определился со своим будущим

Мончи: ещё не определился со своим будущим
Футбол / Италия

Рамон Мончи, ранее покинувший пост спортивного директора «Ромы», отметил, что пока не определился со своим будущим.

«Благодарю всех за предоставленную возможность поработать в „Роме“. Больше нечего сказать, сейчас нужно смотреть в будущее. Желаю „Роме“ всего наилучшего в оставшейся части сезона. Надеюсь, команда достигнет цели и окажется в четвёрке лучших.

Разочарован ли я? Не хочу говорить об этом. Предпочитаю мыслить позитивно и оставить при себе хорошие воспоминания о работе в „Роме“. Я ещё не определился с будущим», — приводит слова Мончи Football Italia.

Ранее пост главного тренера «Ромы» покинул Эусебио Ди Франческо. Решение об увольнении было принято после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Рома» объявила об уходе Мончи
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