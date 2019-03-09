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Гвардиола: «Манчестер Сити» отстаёт от «Барселоны», «Баварии» и «Реала»

Гвардиола: «Манчестер Сити» отстаёт от «Барселоны», «Баварии» и «Реала»
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чем английский клуб отличается от «Барселоны», мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии».

«В последние 10 лет была одна команда, которая выросла больше остальных, — „Манчестер Сити“. Но мы всё ещё отстаём от „Барселоны“, „Баварии“ и „Реала“. У нас нет тех истории и наследия, которыми обладают эти команды. Но мы делаем всё, чтобы становится всё лучше и лучше.

Думаю, мы делаем маленькие шаги, но в правильном направлении. Самое лучшее, что можем сделать в стремлении догнать их, это понять, в чем мы отличаемся. Возможно, именно нас запомнят в истории клуба. Но для этого необходимо выигрывать титулы в каждом сезоне», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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