Источник: Гвардиола договорился с «Ювентусом» о контракте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавит туринский «Ювентус».



Ранее появилась информация, что представители итальянского клуба провели уже две встречи с агентом испанского специалиста. Нынешний наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть пост по окончании текущего сезона. Напомним, действующий контракт Аллегри с туринским клубом рассчитан до 2020 года, а соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до лета 2021 года.



«Узнал, что Гвардиола договорился с „Ювентусом“ о контракте на 4 года. Мой источник — тот же человек, который сообщил мне о переходе Криштиану Роналду в „Ювентус“", — приводит слова итальянского журналиста Луиджи Гуэлпы Calciomercato со ссылкой на Radio CRC.

«Ювентус» провёл переговоры с Гвардиолой