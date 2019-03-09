«Бавария» — «Вольфсбург»: онлайн трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 9 марта, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 25-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Помогать ему будут Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери — Патрик Альт.

Матч первого круга, проходивший в Вольфсбурге, завершился победой «Баварии» со счётом 3:1. Тогда в составе «Баварии» дубль оформил Роберт Левандовски, ещё один мяч забил Хамес Родригес. У хозяев отличился Ваутер Вергорст.

«Бавария» в 24 турах набрала 54 очка. Мюнхенцы занимают второе место, уступая дортмундской «Боруссии» по дополнительным показателям. «Вольфсбург» (39) — на седьмом месте.