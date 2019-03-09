«Крылья Советов» — «Енисей»: стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Енисея» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 9 марта, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Самедов, Ананидзе, Антон, Корниленко, Канунников.



Запасные: Конюхов, Овсянников, Зотов, Карпов, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Киселёв, Яковлев, Шейдаев.



«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Занев, Данченко, Торбинский, Зотов, Савичев, Огуде, Сарр, Саркисов.



Запасные: Нестеренко, Едапин, Рожков, Грицаенко, Захаров, Комолов, Комков, Семакин, Хубулов, Костюков, Кутьин.

«Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (11) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.