Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Крылья Советов» — «Енисей»: стали известны составы команд

«Крылья Советов» — «Енисей»: стали известны составы команд
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Енисея» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 9 марта, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Самедов, Ананидзе, Антон, Корниленко, Канунников.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Зотов, Карпов, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Киселёв, Яковлев, Шейдаев.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Занев, Данченко, Торбинский, Зотов, Савичев, Огуде, Сарр, Саркисов.

Запасные: Нестеренко, Едапин, Рожков, Грицаенко, Захаров, Комолов, Комков, Семакин, Хубулов, Костюков, Кутьин.

«Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (11) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент