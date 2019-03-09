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Ван Дейк: после потери лидерства игрокам «Ливерпуля» нужно сохранять спокойствие

Ван Дейк: после потери лидерства игрокам «Ливерпуля» нужно сохранять спокойствие
Футбол / Англия

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что партнёрам по команде нужно сохранять спокойствие, несмотря на то что мерсисайдцы упустили лидерство в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Как реагировать на это? Оставаться спокойными. Лично я сохраняю спокойствие, нельзя допустить, чтобы СМИ или фанаты других клубов повлияли на тебя.

Впереди ещё девять матчей, всё возможно. Думаю, многие забывают об этом. Нам предстоит преодолеть ещё четверть пути. Одно очко — совсем маленькое расстояние. Но в то же время это преимущество значительное, ведь мы говорим о «Манчестер Сити». Посмотрим, как в итоге всё сложится.

Сейчас нужно думать о следующем испытании — матче с «Бёрнли». Понимаем, он будет тяжёлым. А затем нам предстоит сыграть в Лиге чемпионов, после чего наступит пауза на матчи сборных. В общем, ещё может многое произойти», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

В 30-м туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Бёрнли» завтра, 10 марта.

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