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Икарди требует, чтобы «Интер» публично назвал причину лишения его капитанства

Икарди требует, чтобы «Интер» публично назвал причину лишения его капитанства
Футбол / Италия

Нападающий «Интера» Мауро Икарди выдвинул миланскому клубу требования, после выполнения которых он будет готов вновь выступать за команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Икарди не выходил на поле с момента лишения капитанской повязки 13 февраля. Более того, с того момента он не занимается вместе с партнёрами по «Интеру». Официальная причина отсутствия аргентинца — боли в колене. Однако ранее главный тренер команды Лучано Спаллетти сообщил, что врачи разрешили Икарди играть.

По информации источника, за последние несколько дней новый юрист Икарди провёл несколько встреч с директором «Интера» Джузеппе Мароттой. Аргентинский форвард поставил ряд условий, которые должны быть выполнены, прежде чем он возобновит тренировки и выступления в «Интере». Среди условий значится общественная реабилитация его имиджа клубом и тренером Спаллетти с чётким объяснением, почему Икарди был лишён капитанской повязки.

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