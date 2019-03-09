Икарди требует, чтобы «Интер» публично назвал причину лишения его капитанства

Нападающий «Интера» Мауро Икарди выдвинул миланскому клубу требования, после выполнения которых он будет готов вновь выступать за команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Напомним, Икарди не выходил на поле с момента лишения капитанской повязки 13 февраля. Более того, с того момента он не занимается вместе с партнёрами по «Интеру». Официальная причина отсутствия аргентинца — боли в колене. Однако ранее главный тренер команды Лучано Спаллетти сообщил, что врачи разрешили Икарди играть.



По информации источника, за последние несколько дней новый юрист Икарди провёл несколько встреч с директором «Интера» Джузеппе Мароттой. Аргентинский форвард поставил ряд условий, которые должны быть выполнены, прежде чем он возобновит тренировки и выступления в «Интере». Среди условий значится общественная реабилитация его имиджа клубом и тренером Спаллетти с чётким объяснением, почему Икарди был лишён капитанской повязки.

Спаллетти: врач разрешил Икарди тренироваться, но Мауро сказал, что ещё не готов