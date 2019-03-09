Де Лигт: возможно, ещё сыграю с ван Дейком за один клуб

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт не исключил, что воссоединится с партнёром по сборной Нидерландов Вирджилом ван Дейком в «Ливерпуле».
«Вирджил — футболист с большим опытом в топ-лигах. Конечно, у него хочется учиться. Игра вместе с ним за сборную Нидерландов сильно помогает.
Возможно, удастся с ним поиграть и за один клуб. Он выступает за «Ливерпуль», очень хороший клуб. Но сейчас не думаю об этом. Я полностью сосредоточен на выступлении за «Аякс». Посмотрим, где в итоге окажусь», — приводит слова де Лигта Goal.
Де Лигт вместе с «Аяксом» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. По сумме двух матчей клуб из Нидерландов обыграл «Реал». При этом амстердамцы нанесли сопернику поражение на его поле со счётом 4:1.
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