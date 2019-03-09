Ещенко: хотел бы сыграть против Месси

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, против какого футболиста хотел бы сыграть.



«Хотел бы поиграть против Лионеля Месси. С Криштиану Роналду я уже играл, теперь интересно было бы противостоять Месси», — сказал Ещенко в интервью на YouTube-канале «Derby TV».



Напомним, Ещенко в начале декабря прошлого года была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава. Позже сообщалось, что темпы восстановления игрока московской команды значительно опережают первоначальные прогнозы. Не исключено, что Ещенко вернётся на поле уже в нынешнем сезоне.



Матч 19-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» состоится завтра, 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.