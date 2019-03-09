«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года

«Барселона» хочет продлить контракт с нападающим команды Лионелем Месси до 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, руководство каталонской команды намерено предложить аргентинскому форварду новое соглашении по окончании текущего сезона. Каталонцы планируют назначить Месси и его отцу Хорхе встречу, в ходе которой будут обсуждаться детали будущего соглашения. Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до июля 2021 года.



Месси выступает за основную команду «Барселоны» с 2003 года. В нынешнем сезоне аргентинский футболист принял участие в 24 матчах за «Барселону» в испанской Примере, забил 25 голов и отдал 13 результативных передач. «Барселона» набрала 60 очков в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Бартомеу: «Барселона» предложит новый контракт Месси