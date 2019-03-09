Источник: Мончи присоединится к «Арсеналу» летом

Руководство «Арсенала» сделало предложение бывшему спортивному директору «Ромы» Рамону Мончи, утверждает AS. По данным издания, специалист рассматривает предложение лондонского клуба.

Накануне стало известно, что Мончи покинул римский клуб. Контракт с ним был разорван вскоре после увольнения с поста главного тренера — Эусебио Ди Франческо.

Мончи хорошо знаком с нынешним тренером «Арсенала» Унаи Эмери. Они вместе работали в испанской «Севилье».

Источник утверждает, что Мончи решил уйти из «Ромы» из-за чрезмерного давления со стороны СМИ. По данным AS, с большой долей вероятности, Мончи не присоединится к «Арсеналу» до лета.

Напомним, Ди Франческо в «Роме» сменил Клаудио Раньери, который будет работать в римском клубе до окончания сезона.