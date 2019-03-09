ЦСКА — «Рубин»: Дивеев и Ахметов выйдут на поле с первых минут, Васин — в запасе

Стали известны составы московского ЦСКА и казанского «Рубина» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 9 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.



Запасные: Помазун, Кырнац, Васин, Ефремов, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Н'Диайе.



«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Бухаров, Полоз.



Запасные: Коновалов, Тушев, Байрамян, Калинин, Микушин, Абдуллин, Степанов, Уремович, Башкиров, Акбашев, Пантелеев, Сагитов.



ЦСКА набрал 30 очков в 18 турах. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (28) — на шестом месте.