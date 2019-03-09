Эвра — экс-хавбеку «ПСЖ» Ротену: остерегайся, дам тебе пощёчину при встрече!

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра опубликовал в «Инстаграме» новое видео, пригрозив бывшему одноклубнику по «Монако» Жерому Ротену. Эвра пообещал ударить Ротена, который работает футбольным экспертом на французском телевидении.

«Как только встречу, дам тебе пощёчину. А ты знаешь, что мои слова не расходятся с делом! Ты всегда был скользким типом. Ладно, когда журналисты говорят гадости про меня, но ты… Мы ели из одной тарелки, а теперь ты так поступаешь! Мне больно и обидно. Наши пути ещё обязательно пересекутся, будь осторожен», — сказал Эвра.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Эвра

Поводом для недовольства Эвра стала критика со стороны Ротена. Бывший хавбек сборной Франции, который также выступал за «ПСЖ», раскритиковал Эвра за бурные празднования победы «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала с парижанами (3:1). Эвра опубликовал видео с празднованиями на «Стад де Франс». Ротен заявил, что такое поведение Эвра является неуважительным по отношению к «ПСЖ» и болельщикам.