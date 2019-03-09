Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — Рубин. Российская Премьер-лига. 19 тур
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Два гола с пенальти помогли «Крыльям Советов» разгромить «Енисей» в матче РПЛ

Два гола с пенальти помогли «Крыльям Советов» разгромить «Енисей» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали красноярский «Енисей». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 37-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон. На 60-й минуте второй гол самарской команды на свой счёт записал нападающий Максим Канунников. Через 2 минуты форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко реализовал второй 11-метровый удар в этой встрече. В концовке встречи четвёртый гол забил нападающий самарской команды Рамиль Шейдаев.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (11) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
09 марта 2019, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
4 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 – Антон – 37 (пен), 2:0 – Канунников – 60, 3:0 – Корниленко – 62 (пен), 4:0 – Шейдаев – 82
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент