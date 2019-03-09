Два гола с пенальти помогли «Крыльям Советов» разгромить «Енисей» в матче РПЛ

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали красноярский «Енисей». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



На 37-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон. На 60-й минуте второй гол самарской команды на свой счёт записал нападающий Максим Канунников. Через 2 минуты форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко реализовал второй 11-метровый удар в этой встрече. В концовке встречи четвёртый гол забил нападающий самарской команды Рамиль Шейдаев.



«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (11) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.