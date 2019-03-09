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«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / Англия

Сегодня, 9 марта, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут Эдвард Смарт и Эдриан Холмс. Резервный арбитр — Крис Кавана.

Матч первого круга завершился непростой победой действующих чемпионов Англии (2:1). «Манчестер Сити» выигрывал с преимуществом в два мяча, но в концовке «Уотфорд» сократил отставание до минимума. В итоге компенсированное время встречи «горожане» провели в обороне, удерживая победный счёт.

«Манчестер Сити» в 29 турах набрал 71 очко, «горожане» возглавляют турнирную таблицу. «Уотфорд» (43) — на восьмом месте.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
09 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Уотфорд
Уотфорд
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