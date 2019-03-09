Божович — о победе в матче с «Енисеем»: не ожидал такого, очень доволен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем» (4:0).



«Честно говоря, не ожидал такого. В этом году не так много команд выигрывали у „Енисея“ настолько уверенно. Я очень доволен. Заслуженная победа. Моментами показывали красивый футбол, по такой погоде вообще сыграли очень хорошо.



Полностью ли доволен увиденным? Игра всегда может быть лучше. Но результат такой, какого мы не ожидали. Хочу поздравить всех игроков и болельщиков, которые пришли нас поддержать в такую непростую погоду.



Мы много стандарты не наигрываем. Просто у нас хорошие исполнители — Самедов, Джано, Антон. Когда есть хорошие исполнители, не надо много работать», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».

Два гола с пенальти помогли «Крыльям Советов» разгромить «Енисей» в матче РПЛ