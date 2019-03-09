Аленичев: «Енисей» играл безвольно, будем жёстко разговаривать с футболистами

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча, проходившая в Самаре, завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:0. Аленичев заявил, что недоволен самоотдачей футболистов из Красноярска.

«С нашей стороны сегодня присутствовало полное безволие, и отсюда крупный счёт. Меня ничего не устраивает. Как такое может устраивать? Конечно, здесь моя вина. Будем жёстко разговаривать с игроками», — сказал Аленичев в эфире «Матч Премьер».

«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (11) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.