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ЦСКА — Рубин. Российская Премьер-лига. 19 тур
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16:15 Мск
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Гончаренко: верю, что к ЦСКА вернётся тот футбол, который был у нас в Испании

Гончаренко: верю, что к ЦСКА вернётся тот футбол, который был у нас в Испании
Футбол / РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Рубином».

«Думаю, разобрались с причинами неудачи в матче с „Арсеналом“. Надеюсь и верю, что сегодня будет совсем другая команда. У нас была цель — вернуть за неделю уровень игры, который был на сборах. Посмотрим, что сегодня будет. Верю, что вернётся тот футбол, который был у нас в Испании.

Действительно ли сегодня сыграем по схеме с тремя центральными защитниками? Мы можем играть с разными схемами, и даже во время матча определённые футболисты могут менять схему. Поэтому не привязываемся к каким-то цифрам. Важно, чтобы футболисты знали, какие изменения могут произойти.

Почему в старте Дивеев и Нисимура? Мы выпускаем тех игроков, которые на данный момент лучше готовы. Готовность этих футболистов не вызывает никаких сомнений, поэтому они сегодня в составе», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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