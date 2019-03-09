Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — Рубин. Российская Премьер-лига. 19 тур
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Турции после матча подрались судьи, главный арбитр угрожал помощнику

В Турции после матча подрались судьи, главный арбитр угрожал помощнику
Футбол / Прочие турниры

Дисциплинарный комитет начал расследование по факту драки судей после матча 24-го тура турецкой Суперлиги «Малатьяспор» — «Истанбул Башакшехир» (0:2). После окончания встречи в судейской комнате возник конфликт между главным судьёй Фыратом Айдынусом и его помощником Юсуфом Боздоганом, сообщает Fotomac.

Причиной конфликта стала словесная перепалка между арбитрами. Главный судья пригрозил помощнику «засунуть флаг в задницу». О причинах конфликта пока ничего неизвестно.
Айдынус может быть дисквалифицирован на три месяца.

Примечательно, что ранее бригада Айдынуса выходила на один из матчей чемпионата Турции в футболках с надписью «Скажем «нет» насилию в спорте».

Дисциплинарный комитет собирает показания свидетелей инцидента.

Источник: Fotomac Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент