В Турции после матча подрались судьи, главный арбитр угрожал помощнику

Дисциплинарный комитет начал расследование по факту драки судей после матча 24-го тура турецкой Суперлиги «Малатьяспор» — «Истанбул Башакшехир» (0:2). После окончания встречи в судейской комнате возник конфликт между главным судьёй Фыратом Айдынусом и его помощником Юсуфом Боздоганом, сообщает Fotomac.

Причиной конфликта стала словесная перепалка между арбитрами. Главный судья пригрозил помощнику «засунуть флаг в задницу». О причинах конфликта пока ничего неизвестно.

Айдынус может быть дисквалифицирован на три месяца.

Примечательно, что ранее бригада Айдынуса выходила на один из матчей чемпионата Турции в футболках с надписью «Скажем «нет» насилию в спорте».

Дисциплинарный комитет собирает показания свидетелей инцидента.